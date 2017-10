Ilse Geldhof heeft deze namiddag de memorial Benny Vansteelant gewonnen. Het was meteen ook haar allerlaatste wedstrijd, want ze stopt ermee.

De Boezingse wilde in haar afscheidsduathlon nog een keer de titel pakken. Tijdens het lopen ontstaat er een kopgroep van vier. Geldhof geeft zich helemaal tijdens het fietsen, waardoor de overgang naar de laatste 5 kilometer lopen loodzwaar is. Haar overwinning komt niet meer in gevaar.

Geldhof kan zo haar carriëre afsluiten met de armen in de lucht.

Bij de mannen verlengt Bierinckx zijn titel. Hij haalt het van Vandecasteele in een langgerekte sprint.