De bouw van de padelhal is gestart op 10 oktober en is goed één maand later zo goed als speelklaar. De constructie is van Italiaanse makelij en bestaat uit houten spanten die bekleed zijn met een groot tentzeil. Er zijn drie padelkooien en de wanden van de hal kunnen langs drie zijden open, wat handig is in de zomer.

De nieuwe padelhal wordt officieel ingespeeld op zaterdag 4 december. TC Roeselare telt om en bij de 700 leden.