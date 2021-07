Indrukwekkend: 21 West-Vlaamse atleten naar Tokio

Vandaag maakte Olav Spahl, topsportdirecteur van het BOIC en Chef de Mission, een laatste selectie van atleten bekend voor de Olympische Spelen in Tokio van deze zomer. Met Michael Obasuyi (110m horden), Alexander Doom (4x400m), Ann Wauters (basket), Billie Massey (basket), Emma Meesseman (basket), Hanne Mestdagh (basket), Julie Vanloo (basket), Kim Mestdagh (basket), Kyara Linskens (basket), Mauri Vansevenant (wielrennen) en Wannes Van Laer (zeilen), werden nog 11 West-Vlaamse atleten aan de selectie toegevoegd. Vooral de selectie van Wannes Van Laer is verrassend. De Wijtschatenaar mikte oorspronkelijk op een Olympisch duoticket met zeilpartner William De Smet, maar daar grepen ze in Portugal nipt naast.

De Belgische ploeg bestaat uiteindelijk uit 67 mannen en 55 vrouwen.. Zij zullen aantreden in 25 verschillende sporten.

21 West-Vlaamse atleten

Het lijstje West-Vlamingen voor Tokio kunnen we dus best indrukwekkend noemen. We sommen ze hier even op: