Indrukwekkende Kenneth Vandendriessche wint Iron Man van Lanzarote

Vandendriessche had van de Iron Man in Lanzarote zijn hoofddoel gemaakt dit jaar. De bronzen medaille van het voorbije WK duatlon wilde beter doen dan zijn achtste plaats van vorig jaar, met liefst een top drie plaats.

Vandendriessche had een topdag en won op een indrukwekkende manier. Na 57 minuten zwemmen, net geen 5 uur fietsen en een marathon in 2u40 mocht de dertiger uit Ruddervoorde al juichend over de streep komen.

Voor Vandendriessche is het de eerste Ironman-zege van zijn carrière. Na Frederik Van Lierde in 2019 en Bart Aernouts in 2017 is het al de derde Belgische zege in vijf jaar op Lanzarote.