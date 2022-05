Indrukwekkende Remco Evenepoel wint Gullegem Koerse

Gullegem is vandaag massaal op straat gekomen. Voor Gullegem Koerse maar vooral ook voor Remco Evenepoel. De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en recent nog de Ronde van Noorwegen was er, samen met Greg van Avermaet, de blikvanger.

Het was Remcomania in Gullegem vandaag. En liet de chouchou van het Belgische wielrennen zich welgevallen. Glimlachend aan de start, naast van Avermaet en Keisse. "Deze koersen zijn goed voor de bochten, de snelle bochten. Ook intensiteit. Het is een lange koers in kilometers maar in tijd zal het vrij kort zijn aangezien er een vrij hoge gemiddelde snelheid is."

Evenepoel heeft z'n huiswerk zelfs voor Gullegem juist gemaakt want wie zit er in de eerste ontsnapping van de dag: jawel: Remco himself. Met ploegmaat Stijn Steels. Er komt logisch reactie uit het peloton. Dertien renners komen aansluiten. Met daarbij Greg van Avermaet en Oliver Naessen. Julien Vermote ook en West-Vlamingen Arjen Livyns, Jelle Harteel en Maxime Depoorter. Zeventien leiders hebben na driekwart koers bijna drie minuten voorsprong.

Voor Evenepoel mag het allemaal nog wat sneller gaan. Op dertig kilometer voor het einde gooit hij een bommetje. Zeg maar een bom. Van Avermaet, Weemaes, Livyns, Lyons en Van Grieken kunnen mee met locomotief Remco. Zes nieuwe leiders met al gauw een minuut bonus. En de zegehonger is groot bij Evenepoel want op tien kilometer steekt hij solo de hand uit naar de zege. Een splijtende demarrage waar niemand een antwoord op heeft. Weemaes probeert nog, maar dit wordt de prachtige winnaar van Gullegem Koerse. Remco Evenepoel geeft z'n supporters en zichzelf waar ze recht op hebben. Een mooie middag en een knappe zege.

Meer over Gullegem Koerse krijg je straks in Sport West extra.