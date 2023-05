Inefficiënt Club verliest, titelstrijd ongezien spannend

De tegenstander daarentegen, kon door het gelijkspel van Antwerp en Union plots nog hopen op het maximale, de titel. Daarvoor moest Genk wel winnen van Club. We zijn tien minuten ver als Romeo Vermant, in de basis na zijn sterke invalbeurt tegen Antwerp vorige week, zijn poging via Vandervoordt op de lat ziet stranden. Genk is wakker geschud en moet vol aan de bak om zijn titelkansen gaaf te houden.

En na een kwartier komen de Limburgers al met een antwoord. De bal belandt met een gelukje tot bij Paintsil, die hard overhoeks binnentrapt. Enkele minuten later vermeed Mignolet een dubbele achterstand na alweer een poging van Paintsil. Ondanks dat er niets meer op het spel staat voor Club, maken ze er voor het eigen publiek toch een wedstrijd van. Een bedrijvige linkerflank met Meijer en Nusa maakt het Genk knap lastig, maar verder dan een bal op de Genkse doellijn geraakt Club in de eerste helft niet. Rusten doen we met 0-1.

Titelstrijd groeit naar climax

In de tweede helft kruipt Genk in een egelstelling, Blauw-Zwart kan zo gevaarlijk worden. Op een hoekschop van Rits verzilvert Club eindeliijk haar kansen. Vanaken kan binnenkoppen en maakt al z'n vierde in deze play-offs. De Limburgers spelen tot dan toe weinig klaar, en de titel lijkt weer veraf. Tot tien minuten voor tijd blijft dat ook zo, een frisse Brugse aanvalslinie en heel wat jeugd willen zich duidelijk in de kijker spelen, maar op de counter worden ze wel koud gepakt. Hrosovsky kan een carambole voor de kooi van Mignolet tegen de touwen trappen, 1-2 en Genk viert feest. Enkele minuten later kan uitblinker Paintsil ook nog zijn tweede scoren en de 1-3 eindstand vastleggen.

Door de nederlaag van Club wordt de titelstrijd nog heel erg spannend. Met nog een speeldag te gaan telt Genk 45 punten. Union en Antwerp tellen een puntje meer, maar de Antwerpenaren hebben bij een gelijke stand het voordeel.

Volgende week zakt Club af naar Union, dat moét winnen om kans te maken op het kampioenschap, maar dan moet Antwerp - dat bij een zege sowieso kampioen is - wel punten laten liggen op bezoek bij Genk. De Limburgers moeten winnen, en hopen dat Union niet wint om nog kampioen te kunnen spelen.