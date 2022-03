Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux mist zieke Baptiste Planckaert

"We moesten het in Drenthe ook moeten stellen met slechts zes renners en dan is het eens schaven aan de ploegtactiek. In Nederland hebben wij het met een mannetje minder echter niet slecht gedaan. Barnabas Peak werd daar tweede. Die is woensdag ook van de partij in Nokere Koerse. Hij kan zich op dergelijk parcours enorm goed positioneren. Met Gerben Thijssen hebben we iemand die het kan afmaken als het tot een massasprint komt. Tom Devriendt is er ook bij, net als Boy van Poppel die ook wel zijn streng kan trekken op kasseien en die typische Vlaamse wegen. Kevin Van Melsen is de man voor het zware werk, een taak die ik vaak op mijn schouders nam", lacht adjunct-sportdirecteur Frederik Veuchelen.

Het parcours werd flink gewijzigd, vooral lastiger gemaakt. De weersvoorspellingen zijn goed.