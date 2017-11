Iserbyt won eerder al de eerste manche in Ronse en verstevigt met zijn zege in Hamme zijn leiderspositie in het klassement van de DVV verzekeringen trofee. De Zwitser Louis Rouiller won bij de juniores. Gerben Kuypers werd tweede voor de Brit Ben Tulett. Bij de nieuwelingen ging de zege naar Belgisch kampioen Thibau Nys. Hij hield de Nederlander Salvador Alvarado een halve minuut achter zich. Jetze Van Campenhout pakte de laatste podiumplaats in.