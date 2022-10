Iserbyt derde in Maasmechelen

Geen nieuwe zege voor Eli Iserbyt. Op een gloednieuw parcours, het was de eerste keer dat de Wereldbeker Veldrijden naar Maasmechelen kwam, werd Iserbyt derde. De West-Vlaming kende de nodige pech na een valpartij halfweg en kwam dat niet meer te boven. Iserbyt blijft wel leider in de Wereldbeker.

Revanche voor Sweeck

De winnaar van de dag was Laurens Sweeck, gisteren nog gefrustreerd door het niet-kopwerk van Iserbyt. Vandaag was er geen reden tot frustratie. In Maasmechelen boekte Sweeck zijn eerste zege van het seizoen. De Nederlander Lars Van der Haar, die in Ruddervoorde te maken kreeg met de nodige pech, werd tweede.