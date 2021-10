Iserbyt en Vanthourenhout moeten Hermans laten voorgaan

De 26-jarige Hermans haalde het op de modderige omloop waar eind januari ook het WK wordt gehouden na een lange solo en boekte zo zijn eerste wereldbekerzege. Europees kampioen Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) eindigde als tweede op 37 seconden. Michael Vanthourenhout, teamgenoot van Iserbyt, vervolledigde het podium op 49 seconden. Toon Aerts (Baloise - Trek Lions) kwam als vierde over de streep voor de Nederlander Pim Ronhaar.

Eli Iserbyt won afgelopen zondag in het Amerikaanse Waterloo (Wisconsin) de eerste wedstrijd van het nieuwe wereldbekerseizoen, voor Vanthourenhout en Hermans. Hij blijft leider. Zondag (17 oktober) volgt in Iowa City nog een derde race op Amerikaanse bodem. Michael Vanthourenhout mocht als eerste de sompige weide van het Centennial Park in Fayetteville induiken. Achter de West-Vlaming volgde zijn teamgenoot Eli Iserbyt heel gezwind, net als Quinten Hermans, Daan Soete en Toon Aerts. Soete knokte zich naar de kop van de cross maar werd snel geremonteerd door Toon Aerts. Een kopgroep met acht renners bij wie Toon Aerts, Quinten Hermans, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Corné van Kessel, Pim Ronhaar, Daan Soete en Toon Vandebosch begon aan de tweede ronde. Op een handvol seconden reden Thomas Mein, Jens Adams, Emiel Verstrynge en de Amerikaan Gage Hecht.

Voor Toon Aerts ging het te traag. Enkel Quinten Hermans had een passend antwoord op de versnelling van Aerts. Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt sloegen de handen in elkaar en zij vervoegden het leidersduo na 15 minuten cross. Zij kregen op dat moment acht renners in de tegenreactie die volgden op 18 seconden. Quinten Hermans zette daarop wat meer spanning op de benen. De derde van de cross in Waterloo sloeg meteen een kloofje en reed half cross meer dan een halve minuut voor het trio Iserbyt, Aerts en Vanthourenhout uit. Deze laatste trok in de 5e van zeven ronden fiks door maar Toon Aerts kon na verloop van tijd de kloof dichten. Het sein dan voor Eli Iserbyt om te verdapperen.

Net daarna draaide het versnellingsapparaat van Michael Vanthourenhout in de soep en moest die van fiets wisselen. Net voor het intrekken van de slotronde ontdeed Eli Iserbyt zich van Toon Aerts terwijl die het gezelschap kreeg van Michael Vanthourenhout na een felle remonte. Quinten Hermans reed dan al 45 seconden voor de rest uit en kwam niet meer in de problemen. De strijd voor de tweede plaats leverde meer spankracht op. Michael Vanthourenhout reed naar Eli Iserbyt maar laatstgenoemde had nog genoeg power in de benen om naar de tweede plaats te rijden. Meteen goed om zijn leiderspositie in de wereldbekerstand te behouden.