Iserbyt en Vanthourenhout verkennen parcours BK veldrijden

Gisteren was het nog bondscoach en ex-wielrenner Sven Vanthourenhout die zelf op de fiets sprong. Volgens hem is Wout van Aert de topfavoriet om de titel in de wacht te slepen. Die van Aert zal pas zondag het parcours voor het eerst verkennen.

Eli Iserbyt begon 2022 met een derde plaats in Baal, een tweede plaats in Hulst en in Herentals moest de West-Vlaming tevreden zijn met een negende stek. Iserbyt is wel al zeker van de eindzege in de wereldbeker, dit met nog twee manches te gaan. Voor zondag hoopt hij op het BK op een tweede plaats na de onvermijdelijke Wout van Aert. "Ik reed hier enkele toertjes en denk dat het er zondag heel snel zal aan toegaan. Ik verwacht een lastig BK." Al is het voor Iserbyt allemaal redelijk basic: "Het is jammer, er kon hier meer interval in gestoken worden maar dat deden ze niet. Het is wat te veel rechttoe rechtaan."