Iserbyt gelooft in zijn kansen op WK

Daar wordt voor de vierde keer op Luxemburgse bodem het WK cyclocross gehouden. Iedereen verwacht een duel tussen Wout Van Aert en Mathieu Van der Poel voor de regenboogtrui. De rest van de Belgische ploeg moet Van Aert zo goed mogelijk bijstaan. Plaatsen één en twee op het podium lijken dus vast te liggen, voor de derde plaats kan het wel spannend worden. "Ze geven nu nog wat dooi. Voor mij komt dat alleen maar ten goede", zegt Michael Vanthourenhout. "Ik hoop mij voorin te kunnen nestelen, en dan zie ik mij wel dicht eindigen"

Beloften

Bij de beloften belooft het spannender te worden, maar Eli Iserbyt heeft zichzelf een goede kans om zichzelf op te volgen als wereldkampioen. Voor titelverdediger Eli Iserbyt komt het gevaar vooral van twee kanten: Quinten Hermans en Nieuwshuys. "Ik verwacht toch ook buitenlandse outsiders die goed zullen zijn", zegt hij. Iserbyt heeft de ervaring van een WK te winnen. Rustig blijven is de boodschap, dat heeft hij in Zolder bewezen. In Bieles vindt hij een parcours op zijn maat.