Eli Iserbyt toonde in de Noordzeecross in de beloftencategorie zijn regenboogtrui aan het West-Vlaamse publiek.

Het is duidelijk dat de wereldkampioen met volle teugen geniet van zijn regenboogtrui nadat hij die een jaar lang moest missen. De 20-jarige wereldkampioen kijkt terug op een fantastisch jaar. Hij pakte de Belgische, Europese en wereldtitel. Nochtans was er heel het seizoen druk, want Iserbyt had zijn handen vol aan het Brits talent Tom Pidcock. Bekijk het videoverslag hierboven.