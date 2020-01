Iserbyt grijpt naast eindzege Wereldbeker

Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) heeft zich zondag voor het tweede jaar op rij verzekerd van de eindzege in de wereldbeker veldrijden met een tweede plaats in het Nederlandse Hoogerheide. De zege in de slotmanche ging naar wereldkampioen Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), zijn 23e...

Van der Poel, die zaterdag de Kasteelcross in Zonnebeke won, wachtte tot de zesde ronde om zijn duivels te ontbinden. Achter de Nederlander wisten Eli Iserbyt en Toon Aerts de schade te beperken. In de laatste ronde ontdeed Aerts zich van Iserbyt. Aerts finishte op 38 seconden van Van der Poel, de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal op 43 seconden. Wout van Aert, zaterdag tweede in Zonnebeke, werd achtste in de generale repetitie voor het WK, dat volgend weekend doorgaat in het Zwitserse Dübendorf.

In de eindstand staat Aerts bovenaan met 577 punten. Zijn dichtste belager Eli Iserbyt telt 531 punten.