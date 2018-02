Iserbyt hoopt op tweede regenboogtrui

De Bavikhovenaar vocht een mooi duel uit op het jongste EK veldrijden in Tabor. Daar klopte hij Pidcock in de sprint. "Dat mag van mij opnieuw, maar solo naar de finish is natuurlijk ook bijzonder mooi.".

Eli Iserbyt kroonde zich in 2016 in tot wereldkampioen bij de beloften in Heusden-Zolder. In Luxemburg werd hij vorig jaar na twee valpartijen pas zeventiende, op bijna vier minuten van de Nederlandse winnaar Joris Nieuwenhuis. Dit jaar is de West-Vlaming opnieuw topfavoriet, maar moet hij afrekenen met het Britse fenomeen Thomas Pidcock.

"Of ik alleen maar tevreden kan zijn met de regenboogtrui? Dat hangt er vanaf. Als ik me 100 procent gegeven heb, er alles heb uitgehaald en toch tweede word. Dan moet ik dat aanvaarden, maar in eerste instantie zal ik toch ontgoocheld zijn. Natuurlijk win ik liever. Twee keer wereldkampioen worden bij de beloften, oogt best mooi op je palmares.".

Parcours nog niet verkend

Iserbyt heeft het parcours nog niet verkend en wacht tot zaterdag om dat te doen. "Tegen zondag kan het parcours er anders bij liggen na de vele wedstrijden en verkenningen. Dus raak je nu toch nog niet veel wijzer. Liever bekijk ik het op zaterdag, maar ik weet wel min of meer waar ik me aan mag verwachten. Van mijn ploegmaat Michael Vanthourenhout kreeg ik al veel info en ik zag ook al foto's. Het bevalt me wel. Moest ik zelf een parcours mogen uittekenen waarop ik mezelf het meeste kans geef om Pidcock te verslaan, dan zou dit dat sterk benaderen. Dit moet me liggen. In Namen reed ik ook een sterke koers en ik heb de voorbije weken veel getraind op het klimwerk, dus verwacht ik dat ik zondag ook goed zal zijn.".

"Ik verwacht veel van de Fransen, van de broers Dubau. Zij zullen wellicht de wedstrijd open breken, dat is hun stijl. Ik ben gebaat bij een lastige wedstrijd, van bij de start en dus hoop ik dat zij doen wat ze altijd doen: koers maken van bij de start en daarna is het dan aan mij. Pidcock en ik zijn niet de beste vrienden. Hij rijdt in een cross niet te vaak op kop en daar heb ik het wat moeilijk mee. Dus wil ik hem maar al te graag kloppen en die regenboogtrui pakken."