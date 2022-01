Iserbyt kan leven met brons

"Gelet op de verhouding in de wedstrijd was dit voor mij het hoogst haalbare", klonk het eerlijk voor de camera van Sporza, "Tom is de verdiende winnaar en Lars reed een heel sterke tweede wedstrijdhelft. Toen Tom ging, zat ik net iets te ver. Hij bouwde zijn voorsprong snel uit, dus dan moet je toegeven dat hij de betere was."

"Ik heb het nog geprobeerd, maar het lukte niet. Ik denk niet dat we als Belgische ploeg fouten hebben gemaakt. We hebben het tempo hoog gelegd en Pidcock legde het gewoon nog hoger. Ik denk niet dat we nog beter konden doen. Ik probeerde wel, maar bij die trappassage voelde ik dat ik op mijn adem trapte. Ik heb dan nog wat gewacht, maar ook toen we samenwerkten, kwamen we niet dichter. Enkel toen Lars demarreerde ging het tempo de hoogte in, maar het gat dichtrijden, neen op deze Pidcock lukte dat niet."