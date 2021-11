Iserbyt klopt Aerts in spannende sprint

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft donderdag in Niel de Jaarmarktcross gewonnen, de derde manche van het seizoen in de Superprestige.

In een sprint met twee klopte Iserbyt Toon Aerts, Quinten Hermans werd op 22 seconden derde. Dankzij de zege, zijn negende van het seizoen, is Iserbyt nu ook alleen leider in de Superprestige. Voordien moest hij die leidersplaats delen met Aerts en Hermans. Eerder dit seizoen won Aerts in Gieten en was Iserbyt al eens de beste in Ruddervoorde.

Hermans smakt tegen omheining

Eli Iserbyt kende na z'n mislukte EK een betere start in Niel. Samen met Toon Aerts, Lars van der Haar en Quinten Hermans domineerde hij de debatten in de eerste ronde. Laurens Sweeck moest op een vijfde plek al acht seconden prijsgeven. In de tweede ronde plaatste Hermans enkele fikse versnellingen, maar toen hij aan de leiding reed, knalde hij tegen een omheining. Zonder erg, maar de Limburger zag zijn tegenstanders wel opnieuw op het wiel komen.

Aanvallen stapelden zich op

Ook Van der Haar, Iserbyt en Aerts deden hun duit in het zakje. Voortdurend werd er gewisseld van positie. Nadat Aerts even alleen op pad was, moest Iserbyt het gat dichten, waarop Van der Haar in de aanval ging. Ondanks een valpartij in de modderstrook gaf Iserbyt zich niet gewonnen. Toen ploegmaten Van der Haar en Aerts even samen op pad gingen, moest de West-Vlaming opnieuw het gat dichten.

Iserbyt doet de deur dicht voor Aerts

Bij het inrijden van ronde ging Iserbyt zelf in de aanval. Hij kreeg enkele lengtes en nadat Aerts ten val kwam in de afdaling en daardoor ook Van der Haar er bij ging liggen, leek Iserbyt op weg naar winst. Aerts knokte zich evenwel opnieuw in de wedstrijd en ging Iserbyt nog voorbij. Iserbyt leek te kraken, maar in de laatste honderden meters kwam hij opnieuw bij Aerts. In de sprint was Iserbyt de snelste. De West-Vlaming deed tot groot ongenoegen van Aerts wel even de deur dicht, maar de wedstrijdjury zag er geen graten in.