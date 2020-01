Iserbyt moet van der Poel laten gaan in GP Sven Nys

Mathieu van der Poel heeft woensdag de DVV Trofee in Baal op zijn naam geschreven. De 24-jarige Nederlander haalde het voor Eli Iserbyt en de Brit Tom Pidcock.

Van der Poel zette meteen aan, maar Iserbyt beet zich vast in het wiel van de wereldkampioen. Halfweg cross plaatste de Nederlander een nieuwe versnelling die zijn eerste belager zonder antwoord liet. Van der Poel gaf nadien geen krimp en gunde de achtervolgers geen kans terug te keren. Met de nieuwe sponsors op het shirt reed hij met ruime voorsprong over de meet.

De volgende manche volgt zondag al, op de terreinen van de Vrije Universiteit Brussel en de Franstalige tegenhanger ULB in Elsene. Op 8 februari valt het doek over de DVV Trofee met de Krawatencross in Lille.