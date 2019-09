Iserbyt na 1ste profzege: 'Heel tevreden'

Veldrijder Eli Iserbyt van Pauwels Sauzen-Bingoal heeft de WB-seizoensopener in Iowa gewonnen. Voor Iserbyt is het zijn eerste profzege.

In de openingsmanche van het seizoen in de Wereldbeker veldrijden haalde de voormalige beloftenwereldkampioen het van Belgisch kampioen Toon Aerts, de winnaar van vorig jaar, en Daan Soete. Volgende week moeten de crossers in het Amerikaanse Waterloo aan de bak, daarna keren ze terug naar Europa. Ook in Waterloo was Toon Aerts vorig jaar de beste.

Bij de dames soleerde de Canadese Maghalie Rochette naar winst. Ze haalde het voor de Tsjechische Katerina Nash en de Amerikaanse Clara Honsinger die finishte op 15 seconden. Eerste landgenote werd Loes Sels op een 15de plaats

De Wereldbekers in de Verenigde Staten moeten het zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert stellen. Ook Belgisch kampioen op de weg Tim Merlier past voor de wedstrijd, net zoals nog enkele andere veldrijders die liever de oversteek niet maken en de jetlag willen mijden.

Lees de reactie van Iserbyt onder de tweets.

VICTORY FOR ISERBYT IN IOWA!



It’s a maiden Elite #TelenetUCICXWC win for Eli Iserbyt in his first Elite World Cup!!!



What a race from the young Belgian. — UCI Cyclocross (@UCI_CX) September 14, 2019

3 tv-crossen ver en 3 keer bingo enorm fier op mijn team @PS_BG_CT #TopTeam — JurgenMettepenningen (@Jurgen_Mett) September 14, 2019

Eli Iserbyt: 'Het dringt nog niet echt door'

Eli Iserbyt moest vorige week in Eeklo nog vrede nemen met een tweede plaats, in Iowa schoot hij zaterdag wel raak en soleerde hij naar de zege. "Het moet nog een beetje doordringen", sprak hij na afloop, "maar het spreekt voor zich dat ik hier heel tevreden mee ben."

"Ja, ik was goed vandaag, heel heel goed zelfs", sprak de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal na afloop in het flashinterview bij Play Sports. "Ik ben heel content. Ik dacht nochtans dat Toon Aerts beter was dan mij, maar plots viel hij helemaal stil bovenaan die klim en ik kon dat tempo wel nog blijven rijden. Dan sla je snel een gaatje."

Iserbyt bouwde zijn voorsprong uit en soleerde naar de zege, zijn eerste Wereldbeker bij de profs. "Het was raar, Toon was echt goed. Ik besloot om me niet op te blazen, tempo te rijden in de bochten, op het vlakke en enkel op die klimmetjes te versnellen. Het draaide goed uit. Ik heb geleerd van de cross van vorige week. In Eeklo heb ik iets te veel getoond dat ik de beste was. Ploegleider Mario De Clercq zei me zaterdagochtend: 'Als je je goed voelt, moet je profiteren.' In het begin kon ik niet veel rapper, Toon hield het tempo heel strak, maar ik wist dat het op het eind lastig zou zijn. Hij viel stil, ik kon dat tempo nog rijden en win. Het dringt nog niet echt door, maar ik ben heel tevreden, meer kan ik niet zeggen."