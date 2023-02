Iserbyt pakt brons, van der Poel nieuwe wereldkampioen

Michael Vanthourenhout zijn seizoen is al geslaagd met de Belgische en Europese trui, desondanks wil hij er alles aan doen om ook die derde trui binnen te rijven. De concurrentie is niet min met topfavorieten Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Die laatste duikt als beste Belg het veld in. Iserbyt komt redelijk goed weg op plaats zes, Vanthourenhout is achtste en Kuypers dertiende.

Meteen een kloof

Na amper één ronde is de hoofdprijs al gaan vliegen, van Aert en van der Poel knallen met twee weg van de rest. bij de achtervolgers barst de strijd om het brons los. Vanthourenhout klimt in één ruk op richting de derde stek. De Bruggeling is duidelijk in goede doen. (Lees verder onder de foto).

Strijd om het brons

Het tempo ligt immens hoog. In de derde ronde nemen Kuypers en Vanthourenhout een kleine voorsprong op een grote groep achtervolgers. De twee West-Vlamingen werken samen op zoek naar een bronzen plak. Hun voorsprong breidt langzaam uit tot vijftien seconden.

Vanthourenhout houdt het niet vol

Na bijna een halve koers samen te hebben gereden, gaat Michael Vanthourenhout er nu toch vandoor. De Belgische en Europese kampioen domineert in de eerste helft van de koers. Drie ronden voor het einde rijden Iserbyt en van der Haar samen het gat richting Kuypers toe. Het tweetal gaat ook op en over Vanthourenhout. Is het dan toch de man uit Kuurne die het brons wegkaapt? (Lees verder onder de foto.)

Iserbyt rijdt samen met van der Haar verder weg van het duo Kuypers - Vanthourenhout. De jonge Gerben Kuypers uit Nieuwpoort, heeft er al een fantastische race opzitten. Op een ronde van het einde komen Iserbyt en van der Haar zelfs tot op vijftien seconden van het duo op kop. We krijgen een strijd op verschillende fronten met drie duo's: eentje voor goud, eentje voor brons en eentje voor de laatste plek in de top 5.

Na een razendspannende slotronde trekt van der Poel aan het langste eind. Iserbyt pronkt op de derde plaats. Vanthourenhout wordt vijfde en Kuypers zesde.