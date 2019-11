De 22-jarige West-Vlaming had in de eerste manche van de DVV Trofee 31 seconden voorsprong op de Brit Tom Pidcock. Michael Vanthourenhout finishte op 1:29 als derde. Het is voor Iserbyt al de zevende zege van het seizoen. Eerder won hij in Iowa (WB), Waterloo (WB), Kruibeke, Gieten (SP), Bern (WB) en Gavere (SP).