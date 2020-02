Iserbyt schat eindwinst hoog in

Eli Iserbyt strandde zaterdag in de Krawatencross op de 11 plaats, maar was voor de start al zeker van eindwinst in de DVV Trofee door zijn ruime voorsprong. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal mocht dus als eindwinnaar van het klassement op het podium en toonde zich daar tevreden mee.

Iserbyt toonde zich bijzonder regelmatig in dit klassement en heeft in de eindstand een voorsprong van 5 minuten 19 op Michael Vanthourenhout en 7 minuten 79 op Mathieu van der Poel, die niet alle manches reed. "Mijn eerste klassement bij de elite is een feit", lachte hij na afloop. "Dat is altijd mooi. Voor de start van het seizoen had ik niet verwacht dat ik dit al zou kunnen realiseren, zeker niet in een klassement op tijd. Maar deze zege toont aan dat ik een heel regelmatig seizoen achter de rug heb. Misschien ben ik daar nog blijer mee dan met het aantal overwinningen in het begin van het seizoen."

Iserbyt telt voorlopig negen zeges dit seizoen, allemaal in wedstrijden zonder Mathieu van der Poel aan de start. In de Wereldbeker moest hij de eindwinst aan Toon Aerts laten, maar in de Superprestige doet hij wel nog mee voor de eindzege. Met nog twee manches op de kalender heeft hij daar een achterstand van één punt op leider Laurens Sweeck.

Lees ook: