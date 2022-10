Iserbyt soleert naar zege in Ruddervoorde

Eli Iserbyt won vanmiddag in Ruddervoorde de eerste manche van de Superprestige. Lars van der Haar leek lang op weg naar de zege, maar hij kreeg in het slot af te rekenen met pech.

Eli Iserbyt was de te kloppen man na zijn drie op drie in de wereldbeker, maar ook vandaag was de West-Vlaming de sterkste man in het veld.

Pech voor Lars van der Haar

Aanvankelijk leek Lars van der Haar op weg naar de zege in Ruddervoorde, maar in de laatste rondes kreeg de Nederlander te maken met een platte band. Brute pech voor de Nederlander.

Solo naar de finish

Zo lag de weg naar de zege voor Eli Iserbyt evenwel open. Na een mindere start moest Iserbyt enkel nog afrekenen met Laurens Sweeck. Uitendelijk rijdt man in vorm Iserbyt al met al vlotjes weg van Sweeck, om te soleren naar de overwinning in Ruddervoorde.

Morgen volgt de Wereldbeker-manche in Maasmechelen. Iserbyt gaat er op zoek naar een nieuwe zege.