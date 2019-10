Iserbyt steekt derde overwinning op zak

Na zijn overwinningen in Lowa en Waterloo in de Verenigde Staten schrijft de 21-jarige veldrijder uit Kuurne nu ook de Polderscross in Kruibeke op zijn naam. Iserbyt legde de wedstrijd al in de vierde ronde in de definitieve plooi. Toon Aerts, die vorig jaar Belgisch kampioen werd in Kruibeke, strandde op een tweede plaats, gevolgd door Quinten Hermans. Michael Vanthourenhout werd, ondanks pech, tweede West-Vlaming op een vierde plaats.

Morgen staat de eerste Superprestigemanche in Gieten op het programma. Kan Iserbyt zijn prima vorm ook daar etaleren?