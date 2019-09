Iserbyt tweede in eerste cross van het seizoen

Het was Eli Iserbyt die de kopstart nam in Eeklo. In het wiel van de West-Vlaming volgden Quinten Hermans, Lars van der Haar en de rest van het pak. Belgisch kampioen Toon Aerts had zijn start ietwat gemist en volgde als tiende. Michael Vanthourenhout verslikte zich, op een helling, in het begin van de wedstrijd en hield daarmee ook Gianni Vermeersch even op.

Iserbyt bepaalt het tempo

In de derde ronde kregen we een kopgroep met Hermans, Van Kessel, Iserbyt en Aerts. Een langgerekt peloton volgde achter dit viertal. Een ronde verder dikte de kopgroep verder aan en reden er 13 renners aan de leiding. Niet voor lang evenwel. Hermans ging versnellen en kreeg Soete, Iserbyt en Meeusen mee in steun. Toon Aerts reed in vijfde stelling met 8 renners in zijn spoor. Halfcross reden Hermans en Iserbyt aan de leiding. Meeusen en Soete trokken in de tegenaanval. Met nog vier ronden voor de boeg vormde zich een kopgroep met Aerts, Vanthourenhout, Sweeck, Hermans, Iserbyt, Soete, Meeusen en Aernouts. Voor Iserbyt ging het allemaal te traag en de West-Vlaming liet de rest in de steek. De West-Vlaming begon aan de voorlaatste ronde met een voorsprong van een handvol seconden op een groepje met onder meer Toon Aerts. Van daaruit was Michael Vanthourenhout gaan aanvallen en hij vervoegde zijn teamgenoot. Dat deden ook Aerts, Sweeck, Hermans en Soete.

Sweeck trekt door

Bij het ingaan van de allerlaatste ronde versnelde Toon Aerts. Iserbyt repte zich naar het achterwiel van de Belgische kampioen maar ook nu sloot de rest aan. Iserbyt probeerde het daarna nog eens. Zijn teamgenoot Laurens Sweeck slaagde erin hem, bij de passage aan de zandbak, te remonteren en trok dan vol door. Genoeg om een kloof te slaan en het zo te halen met een kleine voorsprong voor zijn teamgenoot Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans.