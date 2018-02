Iserbyt tweede na Pidcock bij beloften in Noordzeecross

Pidcock neemt op vier ronden van het einde het commando over van Toon Vandebosch. De Engelse kampioen was iets achterop geraakt na een hapering van Eli Iserbyt. De wereldkampioen zou trouwens nog een tweede keer een klein oponthoud kennen, en samen met Vandebosch de achtervolging inzetten op Pidcock. Voor de eindzege in de superprestige was de spanning te snijden, met een duel tussen Toupalik en Sieben Wouters. Dei laatste zou het dankzij zijn ploegmaat Yannick Peeters toch nog halen.

Vooraan krijgt Pidcock af te rekenen met een lekke band, maar Iserbyt komt niet dichter dan 13 seconden. De zege gaat dan ook verdiend naar Pidock, voor Iserbyt en Dekker.

Uitslag

1. Thomas Pidcock

2. Eli Iserbyt

3. Jens Dekker

4. Toon Vandebosch

5. Thijs Aerts

6. Adam Toupalik

7. Stijn Caluwé

8. Jenko Bonne

9. Lander Loockx

10. Sieben Wouters

20. Thomas Joseph

22. Yentl Bekaert

27. Arno Debeir

37. Stefan Museeuw

42. Nick Van De Kerckhove

Van der Poel al zeker van eindzege

Straks is het de buurt aan de mannen elite. De Nederlander Mathieu van der Poel is al zeker van de superprestige-eindzege, de Europees kampioen voert het klassement aan met 100 punten. Derde in de stand is Laurens Sweeck. Die kan nog een goede zaak doen en kan zelfs nog beslag leggen op de tweede plaats in de eindstand, gezien Wout Van Aert (96 punten), verstek geeft.