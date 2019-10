Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft z'n selectie bekendgemaakt voor het Europees Kampioenschap cyclocross, dat op 10 november wordt gereden in Silvelle, Italië.

Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Gianni Vermeersch zijn de West-Vlamingen in de selectie. Verder gaan ook Toon Aerts, Quinten Hermans, Tim Merlier, Daan Soete en Laurens Sweeck mee. Nicolas Cleppe is één van de drie reserves. Bij de dames is Joyce Vanderbeken geselecteerd. Yentl Bekaert maakt deel uit van de belofteselectie, Yorben Lauryssen rijdt het EK bij de junioren.