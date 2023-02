Iserbyt wint laatste manche in Telenet Superprestige

De West-Vlaming moest verschillende keren een gaatje dichten op Lars van der Haar, maar haalde het toch. "Dit heeft toch wel krachten gekost", gaf hij toe, "het is een zege op karakter."

"Ik moest groeien in de wedstrijd", stelde hij in het flashinterview. "In het zand was ik de mindere, maar in de stroken daarna voelde ik wel dat ik veel power in de benen had. Dus gaf ik me niet zomaar gewonnen, want daar kon ik misschien nog het verschil maken in de laatste ronde."

Al kwam het zover niet, want Van der Haar maakte een foutje op een helling en moest voet aan grond zetten in die slotronde. Iserbyt profiteerde. "Dat was mijn moment, want je weet dat je je als renner altijd even moet 'herzetten' na een val. Dus ik moest gas geven en er voluit voor gaan. Dit is een opsteker na Oostmalle, want ik wilde daar een goede prestatie neerzetten. Nu win ik wel en dat doet me heel veel deugd, want het niveau ligt ook na het WK nog steeds zeer hoog."

Voor Iserbyt is het zijn tweede zege in de Superprestige. In het eindklassement eindigt hij op een tweede plaats na de Nederlander Lars van der Haar.