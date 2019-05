Ivan Leko geeft Brugse titeldroom niet op

Ivan Leko gelooft nog steeds in een nieuwe landstitel voor Club Brugge. Ook al heeft KRC Genk veruit de beste papieren in handen en kan het zondagavond al kampioen zijn, mits winst in Jan Breydel. Twee dagen voor de clash toonde de 41-jarige Kroaat zich strijdvaardig.

"De Champions League deze week heeft getoond waarom we van voetbal houden. Het waren mirakels in Liverpool en Amsterdam, onwaarschijnlijke verhalen. Ik was euforisch. Het toonde aan dat in voetbal alles kan. Ook al heb je maar één procent kans, je moet erin geloven. Misschien gebeurt het ook op 19 mei (de slotspeeldag, red). Nu lijkt het een enorm mirakel, maar het kan waarheid worden", vertelde Leko.

"Geen extra motivatie nodig"

Club Brugge versloeg Genk half februari in de reguliere competitie thuis met 3-1. Maar beelden van die wedstrijd zal hij zijn spelers niet tonen, zo verzekerde de Brugse coach. "Mijn spelers hebben geen extra motivatie nodig. We hebben hier tien maanden voor gewerkt. Iedereen kent het belang van de match. Het is aan ons om op het veld te tonen wat we kunnen."

Leko erkent dat Genk de "verdiende leider" is in de Jupiler Pro League. "Ze spelen modern voetbal met veel kwaliteit. Net als alle liefhebbers zie ik dat graag. Maar ook wij hebben dat dit jaar al vaak getoond. Ik wil graag met ons voetbal winnen en tegen de verdiende leider laten zien wat wij kunnen."

Lovende woorden voor Clement

Voor Philippe Clement, zijn collega op de Genkse bank, heeft Leko alleen lovende woorden. Hij ziet in hem een potentiële opvolger in de Brugse dug-out. "Hij is een heel goede trainer. Ik ben superblij voor hem met wat hij de voorbije jaren heeft laten zien bij Waasland-Beveren en Genk. We zijn vrienden, hebben vier jaar samengespeeld. Met zijn ervaring hier (als ex-Bruggespeler, red) zou hij een toptrainer zijn voor Club."

Op de vraag of Leko een goeie coach voor Genk zou zijn, blijft de Kroaat, wiens contract bij blauw-zwart afloopt, op de vlakte. "Ik laat het aan anderen over om daar op te antwoorden. Ik ben blij dat ik mijn passie kan beoefenen en ik voel mij zeker een betere coach dan twee of een jaar geleden."