Ivan Leko: "Mijn spel bestaat uit passie, honger en mentaliteit"

Ivan Leko is de nieuwe trainer van Club Brugge, om 11u gaf hij een persconferentie in Hotel Weinebrugge. De 39-jarige Kroaat volgt Michel Preud'homme op. Hij tekende een contract voor twee jaar.

"Het was moeilijk om STVV, die me prachtig behandeld heeft, achter te laten, maar dit kon ik niet laten liggen. Mijn spel bestaat uit passie, honger en mentaliteit op het veld. Ik wil elke dag meer uit mijn team halen: enkel met grinta en een winnaarsmentaliteit zullen we kunnen strijden voor de titel", aldus Ivan Leko.

Van 2005 tot 2008 verdedigde Leko al als middenvelder de blauw-zwarte kleuren. Daarnaast speelde hij in ons land voor Germinal Beerschot (2009-2010) en Lokeren (2010-2014). In februari 2014 startte hij zijn trainersloopbaan bij Oud-Heverlee Leuven, waarmee hij naar de tweede klasse degradeerde. Het voorbije seizoen leidde hij Sint-Truiden naar de finale van play-off II.

Herbekijk de persconferentie: