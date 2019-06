Ivan Leko zet carrière in Abu Dhabi voort

Ivan Leko, de voorbije twee seizoenen trainer van Club Brugge, heeft een nieuwe werkgever gevonden. De 41-jarige Kroaat gaat in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al Ain aan de slag. Dat meldde de club uit Abu Dhabi zaterdagavond. Leko tekende een contract voor twee seizoenen.

Met dertien titels is Al Ain de recordkampioen in de Verenigde Arabische Emiraten. Het voorbije seizoen moest de club echter met de vierde plaats vrede nemen. Na Oud-Heverlee Leuven (2014), Sint-Truiden (2016-2017) en Club Brugge wordt het de derde trainersopdracht voor Leko. Bij Al Ain is hij de opvolger van de Spanjaard Juan Carlos Garrido, ook een ex-trainer van Club Brugge (2012-2013).