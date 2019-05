Club Brugge heeft een akkoord bereikt met het Zweedse Hammarby IF voor een transfer van de Ivoriaanse verdediger Odilon Kossounou.

Het wordt de eerste Ivoriaan ooit voor de Brugse voetbalclub. Kossounou is 18 jaar en geldt als een groot talent dat zowel in de verdediging als op het middenveld uit de voeten kan. Hij legde zijn medische testen gisteren met succes af. Voor Hammarby speelde de verdediger voor ASEC Mimosas in Ivoorkust.