Handbalclub Izegem speelt vanaf volgend seizoen opnieuw in Tweede Nationale.

Izegem is op vijf speeldagen van het einde al zeker van de promotie vanuit Liga 1. De West-Vlamingen hadden daarvoor gisteren genoeg aan een eenvoudige 28-22 zege tegen de derde in het klassement Tongeren.

Izegem heeft nu nog één doel en dat is de titel in Eerste Landelijke behalen. Liefst willen ze dit doen door niet meer te verliezen want voorlopig zijn ze nog steeds ongeslagen.