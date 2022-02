Izegem, nummer drie in de stand, speelde een berewedstrijd bij Sasja, en stond in de eerste helft voortdurend op voorsprong. Bij de rust was de voorsprong zowaar vijf punten, en ook in de tweede helft beet Sasja de tanden stuk op de Izegemse verdediging.

En toch liet Izegem nog een bonus van drie punten in het slot uit handen glippen. Het werd zo 24-23, een pijnlijke nederlaag.

Volgende week is er de derby tegen Apolloon Kortrijk.