Marith Vanhove uit Izegem heeft op het EK wielrennen voor juniores in het Franse Plouay een zilveren medaille behaald.

In een massasprint moest de 17-jaroge enkel de Italiaanse Gasparrini laten voorgaan. Landgenote Katrijn De Clercq haalde brons. Later vandaag rijden de jongens hun EK en vanmiddag is er nog een estafettewedstrijd.