Jaarlijkse triatlon Jabbeke wordt aquatlon

In Jabbeke is de jaarlijkse triatlonwedstrijd Honderdenelf door de corona-opstoot vervangen door een aquatlon. Zo krijgen de atleten toch nog de kans om zich met elkaar te meten.

Vandaag stonden er vier wedstrijden op het programma waarin de deelnemers enkel lopen en zwemmen. Fietsen is - anders dan in een gewone triatlon - geen onderdeel van deze wedstrijd. Deelnemen is hier voor de meeste sportievelingen dan ook belangrijker dan winnen.

Geen deelnemers uit provincie Antwerpen

Om op veilig te spelen werd het aantal toeschouwers en deelnemers aan de Aquatlon beperkt. Zo mochten er geen atleten uit de provincie Antwerpen aan de start verschijnen. Een noodzakelijke, maar vervelende beslissing vindt de organisator. "Onze burgemeester heeft beslist dat mensen uit de provincie Antwerpen hier niet aan de start mogen verschijnen. De cijfers zijn daar dramatisch. Dat is niet overal in die provincie zo, maar de lijn is doorgetrokken voor de ganse provincie", legt organisator Sam Govaert uit.