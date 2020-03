Jakobsen klopt Dupont in GP Monseré

Voor Jakobsen is het de derde zege van het seizoen na een etappe in de Ronde van Valencia en een rit in de Ronde van de Algarve. Op de erelijst is Jakobsen de opvolger van zijn landgenoot André Looij, die in 2018 zegevierde. Vorig jaar werd de GP Monseré omwille van stormweer afgelast. Er stonden met Deceuninck Quick-Step, Lotto Soudal en Bora-hansgrohe drie WorldTour-teams aan de start. Bora-hansgrohe werd in laatste instantie aan de deelnemerslijst toegevoegd, de Duitse formatie zakte alsnog af naar Hooglede wegens de afgelasting van de Italiaanse voorjaarskoersen.

De GP Monseré, een eerbetoon voor de op 15 maart 1971 in Retie verongelukte wereldkampioen Jean-Pierre Monseré, is de eerste manche van de Bingoal Cycling Cup, een regelmatigheidscriterium over zeven wielerwedstrijden. De volgende manche is het Circuit de Wallonie op donderdag 21 mei.