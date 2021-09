Beirlaen was de snelste van een zestal na een wedstrijd over 117 kilometer. De Waregemnaar die rijdt voor Onder Ons Parike, versloeg in de spurt Michiel Lambrecht en Maxim Delrue, van Gaverzicht-Be Okay. Ook de vierde in de wedstrijd was een West-Vlaming, Gaëtan Verleyen.

Jakov tekende half augustus nog het parcours uit voor het PK voor juniores in Waregem, een organisatie van zijn vader Johan.