Jan Breydelstadion uitverkocht voor groepsfase Champions League

Brugse politie bereidt zich voor

Ook bij de Brugse politie is de voorbereiding voor de Champions League volop aan de gang. Zeker de wedstrijd tegen Galatasaray krijgt extra aandacht. In de Brugse binnenstad wordt volgende week alle glas verboden in de horecazaken.

Dat is ook het geval in de cafés binnen een straal van 1 km rond het stadion. Daar moeten dranken in niet-versplinterbare bekers geschonken worden. Alle Turkse supporters moeten daarenboven ook een geldig stadionticket op zak hebben. Ook nachtwinkels en supermarkten in de binnenstad mogen geen drank in glazen verpakking verkopen in die tijdspanne. Daarnaast kregen alle betrokken caféuitbaters een resem constructieve tips om er een leuk voetbalfeest van te maken met de nodige aandacht voor veiligheid.

Politiecontroles en verkeersdrukte

Politie Brugge voorziet de hele dag en nacht, voor en na de match, de nodige versterking, zowel rond het stadion als in de binnenstad. Op verschillende plaatsen in de binnenstad en Sint-Andries zal het verkeer in de loop van de namiddag en avond van woensdag 18 september opgehouden worden door politiecontroles. Dat is zeker het geval voor de omgeving van de Smedenpoort. Wie met de auto vanuit de binnenstad richting Sint-Andries of verder moet, verlaat de stad best via de Bevrijdingslaan en vermijdt de Gistelse Steenweg in het weggedeelte tussen de Expressweg en Varsenare. In Sint-Andries wordt ook de Doornstraat afgesloten voor het verkeer, behalve voor de plaatselijke bewoners.

Omdat de Turkse supporters zich in groep en onder politiebegeleiding van de Markt via het Zand, de Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan naar het Jan Breydelstadion begeven, zal ook op die route het verkeer tijdelijk gestremd zijn tussen 16 uur en 17.45 uur.