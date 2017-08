Jan Petralia uit Tielt is zaterdagnacht achtste geëindigd op het WK duatlon in het Canadese Penticton.

De wereldtitel ging voor de tweede keer naar de Fransman Nicolas Benoît, die de 10 kilometer lopen, 40 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen afwerkte in 1u54:05. Petralia kwam in 1u56:43 als achtste over de streep.