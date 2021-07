Jarne Van de Paar wint in Wingene

In Wingene mochten beloften en elites zonder contract zich opmaken voor de eerste editie van Dwars door Wingene. De eerste wedstrijd in Vlaanderen waar weer met volle bezetting mocht gekoerst worden. Van de Paar (Lotto-Soudal) was de snelste.

Dwars door Wingene is een nieuwe koers op de kalender. Aanvankelijk zou de koers plaatsvinden in maart, maar door de aanhoudende COVID-maatregelen besloot de organisatie de koers te verplaatsen naar juli. Geen sinecure, maar wel voordelig voor renners, sponsors en toeschouwers.

171 renners stonden aan de start voor een koers over 12 rondes in en door Wingene. Er waren weinig hindernissen onderweg, maar de weergoden maakten er toch een zware koers van. Het bleef de hele wedstrijd onophoudelijk regenen, niet wat je zou verwachten van een koers midden in de zomer.

Toch kregen we niet meteen een open wedstrijd. Het duurde tot halfweg koers vooraleer een tiental zich konden loswerken uit het peloton. De 3 grote blokken: Tarteletto-Isorex, Lotto-Soudal en EFC-L&R-Vulsteke waren goed vertegenwoordigd met elk 2 pionnen. Daarbij onder andere Gianni Marchand uit Aartrijke, de derde van de ronde van België, Thomas Joseph uit Kemmel en thuisrijder Vito Braet.

Toch was de koers nog niet gereden, het peloton gaf hen nooit meer dan 20 seconden. Alles te herdoen dus in de slotfase. Het regende aanvalspogingen, maar een massasprint bleek onvermijdelijk. Daarin toon Jarne Van De Paar zich de snelste, net als in Kemmel twee weken geleden. Zwevezelenaar Vito Braet en Milan Fretin maken het Lotto-Soudal feest om het podium compleet.