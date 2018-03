Jasper Balcaen vijtiende in slalom

Skiër Jasper Balcaen werd vijftiende in de slalom op de Paralympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. De Deerlijkenaar had gemengde gevoelens achteraf.

Balcaen nam in de eerste ronde weinig risico’s om zo valpartijen te vermijden. Verschillende concurrenten vielen al op de ijspiste of misten een poortje. Balcaen zette de zestiende tijd neer. Toch was hij niet tevreden: “Ik nam te weinig risico’s door de pijn en omdat ik de finish wilde halen.”

Balcaen kon in de tweede run een plaats goedmaken. Achteraf had hij gemengde gevoelens: “Ik ben tevreden met mijn positie, maar ook teleurgesteld dat ik mijn kansen niet volledig heb kunnen verdedigen. Ik kwam voor een top 10-plaats. Moest ik mijn dosis pech niet gehad hebben, denk ik dat ik die ambitie had kunnen najagen.”

Balcaen viel eerder deze Spelen uit in de supercombiné en moest daarna wegens pijn aan de knie en het scheenbeen forfait geven voor de reuzenslalom.