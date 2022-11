Jasper Dejaegher wint Sauteuse Beach Challenge

In Oostduinkerke is het Belgische strandraceseizoen begonnen met de Sauteuse Beach Challenge. Strandraces zijn steeds populairder, en het niveau gaat ook altijd maar omhoog.

Er staan enkele toppers aan de start in Oostduinkerke zoals de Europese kampioene uit Nederland, Pauliene Rooijakkers, of Jasper Dejaegher. Strandracen is in, er zijn zelfs gespecialiseerde clubs. Ook profwielrenners komen er graag hun conditie onderhouden, maar hebben het wel moeilijk om hun voet naast de echte specialisten te zetten.

Na een hevige strijd door het zand is het de laatste zandstrook die beslist, en daar komt Jasper Dejaegher als eerste boven, voor Klaas Vantornout, Richard Jansen en Timothy Dupont.

De wedstrijd bij de vrouwen wordt gewonnen door Pauliena Rooijakkers, voor Grace Verbeke en Mariëlle Trouwborst.