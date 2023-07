Jasper Philipsen sneller dan Jordi Meeus in Natourcriterium Roeselare

Tiesj Benoot werd vierde, voor Yves Lampaert.

Net voor de start van het Natourcriterium vond de eerste editie van de Gentlemen Classic, een wedstrijd voor oud-renners, plaats. Die koers over 35 kilometer werd gewonnen door Andrea Tafi. De Italiaan haalde het na een sprint met drie van zijn oud-ploegmakker Johan Museeuw. Peter Van Petegem vervolledigde het podium. Bondscoach Sven Vanthourenhout won de sprint van het peloton voor de vierde plaats.

Traditiegetrouw wordt het Natourcriterium in de Rodenbachstad aangevat met een tijdrit over een ronde. Daarin toonde Jens Debusschere zich de snelste van het pak. Timothy Dupont werd tweede, voor Jordi Warlop. Deze laatste twee zorgden ook voor de eerste noemenswaardige ontsnapping in het begin van het criterium. Dit in het gezelschap van Bert Demeersseman en Jani De Coster. Jasper De Buyst zorgde wat later voor de hergroepering. De finale werd ingezet zonder Tim Declercq. 'El Tractor' had een mechanisch defect en verdween op zes ronden van het einde uit koers. Ook Jasper Philipsen moest even van de fiets, maar hij kon snel zijn positie in de groep weer innemen dankzij de steun van Jonas Rickaert.

Uiteindelijk vormde zich een kopgroep met Michal Kwiatkowski, Jordi Meeus, Yves Lampaert, Tiesj Benoot en Jasper Philipsen. In de daaropvolgende sprint haalde Philipsen het nipt van Meeus en Kwiatkowski. Debusschere werd in zijn afscheidskoers nog zesde.

