Jasper Philipsen wint openingsetappe Binck Bank Tour in Ardooie

Jasper Philipsen heeft in Ardooie de eerste etapp van de Binck Bank Tour gewonnen, na een sprint in een door een massale valpartij sterk uitgedund peloton.

Na 132 kilometer tussen Blankenberge en Ardooie was onze landgenoot de snelste van een door een massale valpartij sterk uitgedund peloton. Op iets meer dan vier kilometer van de streep was immers het halve peloton tegen de vlakte gegaan, terwijl er gejaagd werd op vluchter Sean De Bie. Bij de slachtoffers onder meer Oliver Naesen en kersvers Belgisch kampioen Dries De Bondt.

Dertig à veertig renners bleven voorin over en zij mochten voor de zege sprinten. Philipsen haalde het daarin van de Deen Mads Pedersen en de Duitser Pascal Ackermann. In de tweede etappe staat woensdag een individuele tijdrit op het programma, over elf kilometer in het Nederlandse Vlissingen. Deze door de coronacrisis ingekorte editie van de BinckBank Tour telt vijf etappes en eindigt zaterdag in Geraardsbergen.