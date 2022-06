Jasper Philipsen wint tweede rit in Baloise Belgium Tour

Jasper Philipsen heeft in een massasprint de tweede rit in de Baloise Belgium Tour gewonnen, voor Danny van Poppel (Ned) en Mads Pedersen (Den).

Na 175,6 kilometer van Beveren naar Knokke-Heist was de 24-jarige sprinter van Alpecin-Fenix op de Wandelaar de snelste van het peloton. De Nederlander Danny van Poppel werd tweede. De Deen Mads Pedersen, woensdag winnaar van de openingsrit, werd derde. Arnaud De Lie en Sascha Weemaes maakten de top vijf compleet.

Mads Pedersen (Trek-Segafredo) behield de rode leiderstrui. Philipsen is op zes seconden tweede, Tim Wellens op twaalf seconden derde. Philipsen boekte zijn vierde seizoenszege, na twee ritten in de UAE Tour (WT) en één in de Ronde van Turkije. Vrijdag volgt voor de renners een opdracht tegen de klok: 11,8 kilometer van Scherpenheuvel naar Averbode.