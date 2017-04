Jelle Vossen heeft geen bekkenbreuk

Dat meldt Blauw-Zwart. Beide aanvallers kwamen flink gehavend uit de erg potige 'Slag om Vlaanderen', het is echter nog niet bekend hoe lang ze in de lappenmand liggen. "De komende dagen moeten duidelijkheid brengen over de onbeschikbaarheid van beide spelers", klinkt het. "Wesley moest na amper 10 minuten het veld verlaten met een blessure aan het onderbeen. Verder onderzoek wees uit dat de Braziliaan een zware kneuzing en diepe open wonde opliep", meldt Club over zijn spits, die zondag na zeven minuten de score geopend had in de Gentse Ghelamco Arena.

"Ook zijn vervanger Jelle Vossen kon de wedstrijd niet beëindigen. De Brugse nummer negen werd met de ziekenwagen afgevoerd. Een eerste scan wees uit dat er geen breuk in het bekken is. De ernst van de blessure moet de komende dagen duidelijk worden", aldus de landskampioen. De blessures van topschutter Vossen en Wesley kan coach Michel Preud'homme missen als kiespijn. MPH moet in zijn aanvallend compartiment ook al de geblesseerden José Izquierdo, Anthony Limbombe, Lior Refaelov en Abdoulay Diaby missen.