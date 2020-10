Jelle Wallays maakt de overstap van Lotto Soudal, waar hij aan de deur is gezet. Hij was er 5 jaar aan de slag, maar z’n contract werd niet meer verlengd. Wallays reageert blij en is vooral opgelucht: ‘Ik voel dat ik nog altijd progressie maak, en ik hoop dat volgend seizoen ook te kunnen bewijzen. Ik ben in ieder geval supergemotiveerd. Dit is een zware last die van mijn schouders valt.’

Jelle Wallays won ondermeer 2 keer Parijs-Tours, Dwars door Vlaanderen en een rit in de Ronde van Spanje.