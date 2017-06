Het is voor Keukeleire de tweede keer dat hij deelneemt aan de Tour. In 2014 eindigde hij als 67ste. De Ronde van Frankrijk gaat dit jaar van start in Duitsland, in Düsseldorf. Voor Jens Keukeleire is z'n selectie een opluchting, want vorig jaar greep hij in laatste instantie nog naast een ticket voor de Tour. De Bruggeling won dit jaar al de Ronde van België, hij was ook 2de in Gent-Wevelgem. Vorig seizoen pakte Keukeleire een ritzege in de Ronde van Spanje.