Jesse Vandenbulcke wint eerste wedstrijd van het seizoen

Jesse Vandenbulcke was een klasse te sterk in de Aphrodite Cycling Race, een korte wedstrijd over 61 kilometer. Op de slotklim naar het Stavrovouni Klooster won ze met meer dan twee minuten voorsprong op Antri Christoforou. De Griekse is een ploegmate van Vandenbulcke, bij Human Powered Health. Vandenbulcke is uitstekend begonnen aan het seizoen. Eerder al werd ze zevende in Almeria, en woensdag nog achtste in de Aphrodite Cycling Race-Women for Future.

Tour of Oman

In de tweede etappe van de Tour of Oman werd Mauri Vansevenant vijfde. Hij verloor in de spurt van Jesus Herrada. Stan Dewulf werd negende, Arjen Livyns 50ste, Ceriel Desal 55ste, en Jordi Warlop 58ste.